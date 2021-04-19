محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى 2020 / 2021

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، جدول إمتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادى ( العام -الرياضى ) للعام الدراسى 2020/ 2021 ، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، والتى ستبدأ 1 يونية وتنتهى 7 يونيه 2021 ، مؤكداً على وكيل أول وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستعقد على مدار 6 أيام كالاتى :-

يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021 فى مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الرياضية (نظري) .

يوم الأربعاء 2 يونيو 2021 فى مادة العلوم .

الخميس الموافق 3 يونيو 2021 فى مادة الهندسة .

السبت الموافق 5 يونيو 2021 فى مادة اللغة الأجنبية .

يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021 فى مادة الدراسات الاجتماعية .

يوم الاثنين الموافق 7 يونيو فى مادة الجبر والاحصاء .

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، أنه تقرر إعفاء طلاب المنازل من إمتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفقا للقرار الوزارى 137 لسنة 2020 ، مشيراً إلى أنه سيتم إنعقاد إمتحانات مواد التربية الدينية والتربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للطلاب بالمدرسة أيام ( 20,19,18) مايو 2021 على مستوى الإدارة التعلمية .

ويتم إمتحان طلاب المدارس الدولية فى مادة التربية الدينية بنفس مواعيد إمتحان أقرانهم بالمدارس الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 ، لافتاً إلى أن قطعة الأملاء فى مادة اللغة العربية ستكون مستقلة تملى على الطلاب ولا تحتسب من موضوع التعبير ، وتكون لها درجاتها المستقلة ( خمس درجات) ويحتسب لها عشرون دقيقة من الوقت الكلى لزمن إجابة المادة بناء على القرار رقم 313 لسنة 2011.