اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 مايو 2021 05:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إدارة بايدن تعلن دعمها للتنازل عن حماية براءات اختراع لقاحات "كوفيد-19"

الخميس، 06 مايو 2021 05:00 ص
إدارة بايدن تعلن دعمها للتنازل عن حماية براءات اختراع لقاحات "كوفيد-19" بايدن
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستدعم مقترحا للتخلي عن الحماية الدولية لبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت تاي - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن "الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كوفيد-19 تتطلب إجراءات خارجة عن المألوف".

وأشارت تاي إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في المشاركة بمفاوضات منظمة التجارة العالمية حول الشكل المحدد لوثيقة التنازل عن براءات اختراع اللقاحات، والتي يقول مؤيديها إنها ستتيح وصفات اللقاحات بشكل عام لتسمح للدول ذات الدخل المنخفض في صنع جرعاتهم بأنفسهم.

وأضافت تاي أن "إدارة بايدن تؤمن بشدة بحماية الملكية الفكرية، لكن من أجل إنهاء هذه الجائحة، تدعم (الإدارة) التنازل عن هذه الحماية فيما يخص لقاحات فيروس كوفيد-19".

ونوهت تاي بأن "مفاوضات منظمة التجارة العالمية ستستغرق وقتًا نظرًا لطبيعة المؤسسة القائمة على توافق الآراء ومدى تعقيد القضايا التي يتم مناقشتها".

جدير بالذكر أن العديد من الدول ذات الدخل المنخفض دعمت اقتراح وثيقة التنازل، إلا أنها قوبلت بالمعارضة من دول أخرى بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان والبرازيل وكندا وأستراليا.

 

 

 

 

 


بايدن

الولايات المتحدة

واشنطن

الرئيس الأمريكي

البيت الأبيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بايدن: أكثر من 186 ألف مطعم وشركة أغذية تقدموا للحصول على تمويل إغاثة فيدرالي

الخميس، 06 مايو 2021 02:00 ص

CNBC: جدل حول الملكية الفكرية للقاحات.. بايدن يدعم ومصنعون يعترضون

الخميس، 06 مايو 2021 01:23 ص

بايدن: الحزب الجمهورى يمر بثورة مصغرة لتحديد موقفه من ترامب

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:00 م

جو بايدن يهنئ الأمريكيين من أصول مكسيكية بيوم "سينكو دى مايو"

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:03 م

هل آل بايدن عمالقة أم آل كارتر صغار الحجم.. صورة تثير التساؤلات

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة