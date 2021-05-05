اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان أبوسمبل

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:40 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان أبوسمبل إنقلاب سياره - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة بالقرب من الكيلو 16 على طريق أسوان أبوسمبل.

تلقت غرفة إسعاف أسوان، إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة على طريق أبوسمبل وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة انقلاب ملاكى على طريق أبوسمبل عند الكيلو 16، ما أسفر عن مصرع "شعبان ح" 28 سنة وإصابة كل من "أحمد سيد مهران" 33 سنة، و"محمود حسن" 25 سنة، و"السيد محمد معروف" 24 سنة، و"أبوالحسن شعبان" 37 سنة، و"محمد مصطفى" 25 سنة، و"منصور على يوسف" 25 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل لتلقى العلاج.

وكان أصيب 6 أشخاص، أمس، الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وصل إخطار لغرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان ، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على متنها 6 أشخاص أحدهم شاب سودانى الجنسية، ما أدى إلى إصابتهم فى الحادث، وتم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم "أحمد محمد حسن 25 سنة، وأحمد جابر محمد 42 سنة، وعمر احمد جابر 13سنة، ومحمد مبارك على 60 سنة، ومصطفى عبده محمد 21 سنة، وأباذر الجيلى الزين العابدين 30سنة سودانى الجنسية"، وجارى الكشف على المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 


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