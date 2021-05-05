لجنة القيد بالبورصة توافق على القيد المزدوج لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة ، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على القيد المزدوج لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى (شركة منشأه في جزيرة جيرسى) ‏برأس مال مصدر قدرة 150 مليون دولار أمريكي موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار ‏أمريكي للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية الأجنبية (أسهم) بشرط قيام الشركة بنشر ‏تقرير الافصاح بغرض التداول بعد اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء التداول.

وحددت اللجنة، ألا يتم التعامل على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الافصاح بغرض التداول المعتمد ‏من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول ‏المشار إليه خلال المهلة الممنوحة لها من الهيئة ما لم توافق الهيئة على مد هذه المهلة، مع التزام الشركة بالإقرارات ‏والتعهدات المنشورة بتقرير الإفصاح بغرض التداول وكذلك المقدمة للبورصة والمبينة بعقد تنظيم القيد، مع التزام ‏الشركة باستيفاء كافة المستندات المطلوبة موثقة من الخارجية المصرية مرفق بها ترجمة معتمدة من إحدى الجهات ‏الرسمية فى مصر خلال شهرين من تاريخ القيد بالبورصة المصرية، وكذلك كتاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد أن ‏المعادل للقيمة الاسمية للسهم تبلغ 3.94 جنيه تقريباً في ضوء الكتاب الوارد الينا من الوكيل القانوني للشركة. ‏

كما حددت اللجنة، أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية بعد مضى 5 أيام عمل من تاريخ نشر إعلان ‏طلب القيد، تداول أسهم الشركة بالجنيه المصري وفقًا للمادة (6) مكرر من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء قرار ‏الجمعية العامة غير العادية للشركة في 23 ديسمبر عام 2020.

وقالت لجنة القيد، إنه سيتم عرض موقف الشركة على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركة ‏بالسوق المفتوح وضوابط التعامل في ضوء ما نص عليه تقرير الافصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة ‏للرقابة المالية بعد نشره بصحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني وعلى شاشة ‏الإعلانات بالبورصة المصرية، مع مراعاة أن يتم نشر كافة الافصاحات والقوائم المالية المقدمة من الشركة على شاشة ‏الاعلانات بالبورصة المصرية قبل بدء التداول، وتم تخصيص “‏Ticker Symbol‏” للشركة ‏IDHC.CA‏، وأن يتم ادراج الشركة بقطاع "رعاية صحية وأدوية" .