اليوم السابع
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البورصة المصرية تربح 3.3 مليار جنيه فى أولى جلسات شهر مايو

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:49 م
البورصة المصرية تربح 3.3 مليار جنيه فى أولى جلسات شهر مايو البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 10465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة.
 

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