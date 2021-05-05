اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية الصحية الشرطية

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:22 م
الجريدة الرسمية تنشر اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية الصحية الشرطية وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية رقم 677 لسنة 2021 والخاص باللائحة الداخلية للمعاهد الفنية الصحية الشرطية.

وتتولى المعاهد الفنية الصحية الشرطية إعداد كواد مؤهلة ومتخصصة وفقا لأعلى معايير الجودة في مستوى الخدمات الصحية للعمل في مجال الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ونص قرار وزارة الداخلية على أن تسري أحكام اللائحة الداخلية المرفقة على المعاهد الفنية والصحية الشرطية المنشأة بقرار رئيس الوزراء رقم 2671 لسنة 2020 وأي معاهد أخرى تنشأ وفقا لأحكام المادة 94 مكرر 8 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.

كما تسرى أحكام اللائحة الداخلية لمعاقد معاوني الأمن، ولائحة المنشآت التعليمية للإدارة العامة للتدريب ولائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان على المعاهد.

 


اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية

وزارة الداخلية

الجريدة الرسمية

المعاهد الفنية والصحية الشرطية

كواد مؤهلة

الخدمات الصحية

الخدمات الطبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة