الجريدة الرسمية تنشر اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية الصحية الشرطية

كتب أحمد عبد الهادى

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية رقم 677 لسنة 2021 والخاص باللائحة الداخلية للمعاهد الفنية الصحية الشرطية.

وتتولى المعاهد الفنية الصحية الشرطية إعداد كواد مؤهلة ومتخصصة وفقا لأعلى معايير الجودة في مستوى الخدمات الصحية للعمل في مجال الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ونص قرار وزارة الداخلية على أن تسري أحكام اللائحة الداخلية المرفقة على المعاهد الفنية والصحية الشرطية المنشأة بقرار رئيس الوزراء رقم 2671 لسنة 2020 وأي معاهد أخرى تنشأ وفقا لأحكام المادة 94 مكرر 8 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.

كما تسرى أحكام اللائحة الداخلية لمعاقد معاوني الأمن، ولائحة المنشآت التعليمية للإدارة العامة للتدريب ولائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان على المعاهد.