البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 10508 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2065 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 12719 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 2125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3039 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1%، ليصل إلى مستوى 1257 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، التعمير والاستشارات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اسيك للتعدين-اسكوم، المجموعة المصرية العقارية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 59100 سهم، وباع مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية 1000 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 5050 سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 20 ألف سهم، 4300 سهم، على التوالي.