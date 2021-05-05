ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 10466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2063 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4079 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3036 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، التعمير والاستشارات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 59100 سهم، وباع مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية 1000 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 5050 سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 20 ألف سهم، 4300 سهم، على التوالي.