أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-5-2021 فى مصر

وفى تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولى ، أكد على أهمية الدور الكبير للتمويل الأخضر، فى سرعة التعافى من كورونا ، وكذلك دوره فى النمو المستدام.

وأشار التقرير الصادر من مكتب المدير التنفيذى للصندوق الدكتور محمود محيى الدين، والخاص بالدول العربية والمالديف، إلى اجتماع المائدة المستديرة لقادة مجموعة 24 / AFI في 13 أبريل 2021 ، موضحا أن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، القى بيانًا افتتاحيًا نيابة عن محافظ البنك المركزي المصرى طارق عامر، رئيس مجلس إدارة AFI.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.70 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.78 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.66 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 48.96 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ48.99 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.