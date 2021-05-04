حكومة التشيك توافق على تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 10 مايو الجارى

أ ش أ

وافقت الحكومة التشيكية على تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة في البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من 10 مايو الجاري.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح بإعادة فتح المحال التجارية في جميع أنحاء البلاد، كما لن يعد ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا في المناطق المفتوحة، لكنه سيظل الزاميا في الأماكن المغلقة.

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة في التشيك شهد انخفاضا مستقرا على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فيما تم توزيع 3.2 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، وتلقى أكثر من مليون شخص جرعتين من اللقاح حتى الآن، وهو ما يمثل عشر عدد السكان تقريبا، ويتجاوز إجمالي الإصابات المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء مليوناً و600 ألف حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 29 ألف حالة.