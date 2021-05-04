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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-5-2021 بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:37 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-5-2021 بالبنوك المصرية عملات
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-5-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار، فى حين انخفص صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لبيانات البنك الأهلى المصرى لـ 48.99 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.04 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية اليوم الرسمية.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، حيث استأنف العمل اليوم، واستقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.
 
 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.78 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ18.75 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ21.54 جنيه للشراء، 21.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 48.99 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ49.04 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

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