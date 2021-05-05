اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-5-2021 في مصر

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:30 م
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-5-2021 في مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5 مايو 2021، والتي سجلت متوسط سعر 780 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد تغيرات عدة في الأسعار بختام تداولات أمس، لتعود الأسعار وتستقر عند هذا المستوي مع تسجيل أونصة الذهب عالمياً 1778 دولار للأونصة.

 

أسعار الذهب اليوم:


عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها.

أونصة الذهب 1778 دولارا.

 

من المتوقع استمرار وتيرة التذبذب في سعر الذهب، لكنه سيظل في القناة السعرية التالية 1770 إلى 1790 دولاراً، لأن تصريحات جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية حول أسعار الفائدة لم تكن جازمة حول ارتفاع الفائدة، وأقرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أمس 4 مايو 2021، بأن أمريكا قد تضطر لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على النمو المزدهر للاقتصاد الأمريكي الناجم جزئياً عن تريليونات الدولارات في الإنفاق الحكومي على التحفيز.
 
وأضافت «هذه استثمارات يحتاجها اقتصادنا ليكون تنافسياً ومنتجاً، أعتقد أن اقتصادنا سينمو بشكل أسرع بسببهم».
 
كان الاقتصاد الأمريكي مشتعلاً بالفعل، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 6.4%، وقال بنك جولدمان ساكس مؤخراً إنه يتوقع نمو الربع الثاني بحوالي 10.5%.

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