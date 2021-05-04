توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا مع زيادة معدلات الإصابة بكورونا

كتب – إسلام سعيد

يتوقع المتابعون لحركة الذهب عالميًا ومحليًا حدوث ارتفاعات في سعر المعدن الأصفر، وذلك بسبب زيادة كبيرة في معدلات ومنحنى الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول.

وقال ممدوح عبدالله أحد منتجى الذهب في مصر، إن أسعار الأونصة ارتفعت بالفعل بمستهل تداولات هذا الأسبوع بنسبة 0.52%، لتصعد لمستويات اقتربت من 1780 دولار، مع استمرار الدفع نحو الارتفاع جراء القلق الكبير في العالم من تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السعر قابل للارتفاع مجددًا في التداولات العالمية، في ظل تخوف للمستثمرين من انكماش اقتصادي مجدداً، بسبب منحنى الإصابات بفيروس كورونا، مع الاتجاه للإغلاق الاقتصادي لدول ذات اقتصاديات كبيرة.

بالنسبة لوضع السوق المصرى، كشف "عبدالله"، أن الأسعار بالتأكيد مرشحة للتحرك والزيادة مع ارتفاع سعر المعدن النفيس على المستوى العالمي، ويمكن وصول الأسعار إلى مستويات 785 جنيها للجرام من عيار 21، لكن كافة التوقعات قد تتغير فجأة في ظل تطورات كبيرة في السوق، وفي وضع الدولار وعائد السندات الأمريكية.