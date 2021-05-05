اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 27-30 جنيها

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:00 ص
أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 27-30 جنيها دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-5-2021 بداية الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، استقرارا فى السوق المحلى
 
وقال سيد الفيومي- تاجر دواجن- إن سعر الدواجن قد يشهد انخفاضا مع انتهاء شهر رمضان نظرا لأن الطلب يتراجع عليها، مشيرا إلى أن الدواجن البيضاء سجلت 25 جنيها في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 27-30 جنيها للكيلو، فيما سجلت الدواجن  البلدى  37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها. 
 
وفيما يخص سعر البيض أوضح الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها تراوحت بالنسبة للبيض الأبيض بين  33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 
 
 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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