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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. الكيلو يتراوح بين 27-30 جنيها

الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:00 ص
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. الكيلو يتراوح بين 27-30 جنيها دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-5-2021 استقرارا فى السوق المحلى، حيث تتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 27-30 جنيها حسب المنطقة. 
 
وسجلت الدواجن البيضاء 25 جنيها في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 27-30 جنيها للكيلو، فيما سجلت الدواجن البلدى 37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها. 
 
وفيما يخص سعر البيض فتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 
 
 

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