أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. الكيلو يتراوح بين 27-30 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-5-2021 استقرارا فى السوق المحلى، حيث تتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 27-30 جنيها حسب المنطقة.

وسجلت الدواجن البيضاء 25 جنيها في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 27-30 جنيها للكيلو، فيما سجلت الدواجن البلدى 37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها.

وفيما يخص سعر البيض فتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.