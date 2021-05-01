استقرار فى سوق الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 28-31 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن السبت 1-5-2021 استقرارا في السوق المحلى، وذلك مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك.

وقال حسن الفيومي تاجر دواجن، إن أسعار الدواجن تشهد استقرارا وذلك مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك وانخفاض الطلب عن بداية الشهر، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 28-31 جنيها، فيما استقر سعر الدواجن البلدى بين 37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن أسعار البيض الأبيض تتراوح بين 33-35 جنيها للكرتونة ، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة، ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.