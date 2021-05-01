اليوم السابع
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استقرار فى سوق الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 28-31 جنيها

السبت، 01 مايو 2021 10:00 ص
استقرار فى سوق الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 28-31 جنيها الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن السبت 1-5-2021  استقرارا في السوق المحلى، وذلك مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك. 
 
وقال حسن الفيومي تاجر دواجن، إن أسعار الدواجن تشهد استقرارا وذلك مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك وانخفاض الطلب عن بداية الشهر، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح  بين 28-31 جنيها، فيما استقر سعر الدواجن البلدى  بين 37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة  30-37 جنيها. 
 
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن أسعار البيض الأبيض تتراوح بين 33-35 جنيها للكرتونة  ، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة، ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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