اليوم السابع
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وكيل تعليم دمياط : توفير 4 خطوط إنتاج لكعك العيد بالمدارس الفنية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:00 م
وكيل تعليم دمياط : توفير 4 خطوط إنتاج لكعك العيد بالمدارس الفنية عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بتخصيص خط إنتاج بمدارس التعليم الفنى لتوفير مستلزمات عيد الفطر المبارك، وقال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت بتوفير 4 خطوط لإنتاج مستلزمات العيد بمدارس الفندقية، والثانوية الزراعية بدمياط الجديدة، والثانوية الزراعية بفارسكور، والتعليم المزدوج.

وأضاف عادل عثمان، أن الهدف هو تفعيل دور التعليم الفنى وتوفير احتياجات المجتمع وتم تفعيل دور المدارس الزراعية من خلال توفير الدواجن واللحوم الحمراء والعصائر الطازجة والمربى وكذلك عمل مستلزمات العيد بالحجز وإنتاج يومى.
 
وأشار عثمان إلى أن توفير المنتجات الضرورية، يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير سلع مناسبة بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المستهلك مع وذلك مع توافر جودة عالية بإستخدام أفضل الخامات المتاحة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تفعيل دور المدارس الفنية فى مختلف القطاعات.
 
 
 
 

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