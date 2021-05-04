وكيل تعليم دمياط : توفير 4 خطوط إنتاج لكعك العيد بالمدارس الفنية

وأشار عثمان إلى أن توفير المنتجات الضرورية، يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير سلع مناسبة بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المستهلك مع وذلك مع توافر جودة عالية بإستخدام أفضل الخامات المتاحة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تفعيل دور المدارس الفنية فى مختلف القطاعات.