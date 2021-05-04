وصول الشحنة الثانية من الأكسجين الطبى الجزائرى إلى تونس

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وصلت الشحنة الثانية، المكونة من 4 شاحنات من الأكسجين الطبى من وحدة الغاز بورقلة في الجنوب الجزائري، إلى المعبر الحدودي البري الجزائري التونسي بوشبكة بولاية تبسة.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد وجه، في وقت سابق، بتغيير المعدات وتجهيز معبر بوشبكة الحدودي مع الجزائر بمولدات كهربائية خاصة بتدفق الأكسجين، مما قلص في مدة التدفق من 12 ساعة إلى ساعة واحدة فقط، وهو ما سيؤثر إيجابيا على نسق وسرعة تزويد المستشفيات التونسية بالأكسجين.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمان الله المسعدى أن السلالة البريطانية المتحورة للفيروس التاجي هي السلالة المهيمنة حاليا بالبلاد بأكثر من 80 %.

وأضاف المصدر ذاته - في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن هذه الطفرة استهدفت بصفة واسعة الفئة العمرية من 30 إلى 50 سنة، وأدت إلى ارتفاع كبير في عدد المحتجزين بأقسام الإنعاش بالمستشفيات، وتسجيل أعداد كبيرة من الوفيات.

وكانت تونس، قد أعلنت مؤخرا عن تعليق وصول المسافرين إلى ميناء حلق الوادي البحري من 3 إلى 21 مايو بسبب كورونا، وكان رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح بتونس الهاشمي الوزير، أكد أن مخزون اللقاح المضاد لفيروس كورونا في حدود 420 ألف جرعة لقاح في الصيدلية المركزية ومراكز التلقيح، من بينها 100 ألف جرعة ''استرازينيكا''.