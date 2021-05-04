إسلام آباد (أ ش أ)

لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون إثر انقلاب الحافلة، التى كانت تقلهم على أحد الطرق فى مدينة "أتك" الباكستانية.

وذكر راديو "باكستان" اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج، مشيرا إلى أن عددا منهم إصاباتهم خطيرة. ولم يشر الراديو إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن أحد أفراد الشرطة الباكستانية، لقى حتفه فيما أصيب آخر إثر وقوع انفجار بالقرب من حافلة تابعة للشرطة فى منطقة "كيلا عبدالله" بمدينة "شامان".

ونقلت قناة "سماء تى فى" الباكستانية، عن الشرطة قولها إن الانفجار وقع عندما كانت حافلة الشرطة تقوم بدورية، موضحة أن التقارير الأولية أشارت إلى أن القنبلة كانت مثبتة على دراجة نارية.

وأضافت القناة أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج، مشيرة إلى أن الشرطة قامت بتطويق المنطقة عقب وقوع الانفجار وأنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الانفجار.