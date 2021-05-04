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مصرع شخصين وإصابة ثالث انهارت عليهم حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:48 م
مصرع شخصين وإصابة ثالث انهارت عليهم حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية ساقية المناصرة بأجهور الكبرى التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع شخصين وأصيب ثالث أثناء تنقيبهم عن الآثار في أرض زراعية، حيث انهارت الحفرة عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال التشريح.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، من العميد تامر موسى مامور مركز شرطة طوخ بلاغا بوفاة اثنين وإصابة آخر فى قرية أجهور الكبرى دائرة المركز أثناء قيامهم بالحفر للتنقيب عن الآثار.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمد، رئيس مباحث القليوبية، وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة كلا من "مسعد م" 65 سنة، فلاح أجهور الكبرى، و"حازم م" 24 سنة، صاحب محل، وإصابة  "وليد ا" 43 سنة، سائق ومقيم أبو رامى مركز القناطر الخيرية مصاب بكدمات متفريقة، وذلكل خلال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في أرض زراعية ملك المتوفى الأول، قاموا بحفر حفرة بعمق 5 أمتار ما أدى إلى انهيارها عليهم.

وبسؤال نجل المتوفى الأول "أشرف م" 34 سنة، مزارع، أقر بأنه قيام والده والأخرون بالتنقيب عن الأثار بالأرض الزراعية انهالت عليهم كمية من الأتربة أدت إلى وفاة والده وأخر وإصابة الثالث.

وتمكنت القوات من انتشال الجثتين بينما أصيب الثالث وتحفظت الأجهزة الأمنية على المكان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثث وطلب تحريات المباحث، والتصريح بدفن جثة المتوفيين.


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اجهور الكبرى

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