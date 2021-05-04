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مركز تكنولوجى أسوان: لم نرصد شكاوى فى أول يوم لتلقى طلبات رخص البناء الجديدة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:12 م
مركز تكنولوجى أسوان: لم نرصد شكاوى فى أول يوم لتلقى طلبات رخص البناء الجديدة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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فتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان، أبوابه اليوم، الثلاثاء، فى أول أيام تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى على مستوى الجمهورية ومنها أسوان.

وشهد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان، تطبيق الإجراءات الاحترازية للمواطنين الراغبين فى التسجيل بالمنظومة الجديدة، من ارتداء الكمامة ومراعا مسافات التباعد الاجتماعى مع استخدام مواد مطهرة أثناء الدخول للمركز.
 
وأكدت نجاح على إبراهيم، مدير المركز التكنولوجى بأسوان، ل"اليوم السابع"، أن اليوم هو أول أيام تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص البناء، وسط التزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحة بأنه يتم استلام بعض أوراق الخاصة بالأرض وتسجيلها على الشبكة بعد سحبها عن طريق "سكانر" وإرسال هذه الملفات إلى مركز GIS ، مشيرة إلى أن المركز لم يرصد أى شكاوى حول تلقى الطلبات.
 
وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت اليوم انطلاق منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية.
 
المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان (1)
المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان (1)

 

المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان (2)
المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان (2)

 

المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان (3)
المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان (3)

 

المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان (4)
المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان (4)

 

المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان (5)
المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان (5)

 


التراخيص الجديدة للبناء

المركز التكنولوجى

وزارة التنمية المحلية

اسوان

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