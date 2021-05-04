اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:41 م
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محافظ بورسعيد يُعنف مسئولى الصحة لتكدس المواطنين بمركز لقاح كورونا.. صور

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:04 م
محافظ بورسعيد يُعنف مسئولى الصحة لتكدس المواطنين بمركز لقاح كورونا.. صور جانب من جولة محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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عنف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، مسئولي الصحة والرعاية الصحية، بسبب تكدس المواطنين داخل مركز لقاح كورونا بمستشفى النصر التخصصى للأطفال.

وتابع محافظ بورسعيد، العمل داخل مركز لقاح كورونا بمستشفى النصر التخصصي للأطفال والتابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، يرافقه الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحية ببورسعيد، والدكتور أحمد المزاحي، مدير مستشفى النصر، والدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات الطبية بالمحافظة.
 
وفور وصول المحافظ، قام الأهالي من كبار السن بتقديم عدد من الشكوى الخاصة بالعمل الإداري في مركز لقاح كورونا وتأخر تلقيهم للقاح رغم تحديد الموعد لهم.
 
ووجه محافظ بورسعيد، بتذليل كافة الصعوبات أمام المواطنين لتلقي اللقاح، معنفاً مسئولي الصحة والرعاية الصحية على سوء التنظيم داخل المركز.
 
إقبال المواطنين على مركز تلقى لقاح كورونا
إقبال المواطنين على مركز تلقى لقاح كورونا

إقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا ببورسعيد
إقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا ببورسعيد

جانب من جولة محافظ بورسعيد 2
جانب من جولة محافظ بورسعيد 2

جانب من جولة محافظ بورسعيد
جانب من جولة محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يبدأ الجولة
محافظ بورسعيد يبدأ الجولة

محافظ بورسعيد يتابع مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا
محافظ بورسعيد يتابع مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا

محافظ بورسعيد يستعمع لشكاوى المواطنين
محافظ بورسعيد يستعمع لشكاوى المواطنين

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

 


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