محافظ بورسعيد يُعنف مسئولى الصحة لتكدس المواطنين بمركز لقاح كورونا.. صور

وتابع محافظ بورسعيد، العمل داخل مركز لقاح كورونا بمستشفى النصر التخصصي للأطفال والتابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، يرافقه الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحية ببورسعيد، والدكتور أحمد المزاحي، مدير مستشفى النصر، والدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات الطبية بالمحافظة.

وفور وصول المحافظ، قام الأهالي من كبار السن بتقديم عدد من الشكوى الخاصة بالعمل الإداري في مركز لقاح كورونا وتأخر تلقيهم للقاح رغم تحديد الموعد لهم.

ووجه محافظ بورسعيد، بتذليل كافة الصعوبات أمام المواطنين لتلقي اللقاح، معنفاً مسئولي الصحة والرعاية الصحية على سوء التنظيم داخل المركز.