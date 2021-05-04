محافظ الشرقية يستقبل قافلة "شباب الخير" لتوفير سلع للأسر الأكثر احتياجا

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قافلة مبادرة وزارة التنمية المحلية "شباب الخير" والتى تضم 10 سيارات محملة باللحوم والدواجن والمواد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 30% لتجوب القرى والمراكز وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وحرص المحافظ على تفقد بعض السيارات والسلع المعروضة مشيداً بتنوعها وجودتها وأسعارها الاقتصادية والتى جاءت لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، مثمنا دور وزارة التنمية المحلية وتعاونها الدائم والمستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والشباب لتنفيذ مثل هذه المبادرات النبيلة والتى من شأنها توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشاد محافظ الشرقية بمبادرة شباب الخير والتى أطلقها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب لتوفير السلع الغذائية وأتاحتها للمواطنين محدودى الدخل بأسعار مخفضة لتخفيف المعاناة على كاهلهم تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (حياه كريمة).

ورافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والدكتور وائل الطناحى الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب.



محافظ الشرقية مع القائمين على المبادرة



محافظ الشرقية يتفقد منتجات اللحوم بالمبادرة



محافظ الشرقية مع أعضاء المبادرة



محافظ الشرقية يتفقد المنتجات الغذائية بالمبادرة



محافظ الشرقية يتفقد المنتجات