قطع المياه غدا عن 7 مناطق شرق أسوان 6 ساعات بسبب الصيانة

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن 7 مناطق شرق مدينة أسوان، لمدة 6 ساعات، نظراً للقيام بأعمال ربط الخطوط والشبكات الجديدة بمناطق حى شرق المدينة والتى لم يتم تغيرها منذ سنوات.

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم، انه سيتم قطع مياه الشرب من الساعة الرابعة فجر غد الأربعاء الموافق 5 / 5 / 2021 وحتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم بالمناطق الأتيه "شارع السماد حتى المطحن – شرق كوبرى الصدرية – السيل الريفى والجديد – الصداقة الجديدة – الزيداب – خورعواضه - الأمبركاب".

وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات انقطاع المياه.