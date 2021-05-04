فوائد البنجر.. يقلل مخاطر أمراض القلب ودهون الكبد

كتبت سماح لبيب

يتميز البنجر بمكانته القوية فى صدارة النظام الغذائى الصحى، فهو مليء بالمغذيات الصحية التى قد لا تحصل عليها فى أى أطعمة أخرى، حيث يحتوى على المغذيات اليومية الأساسية مثل الفيتامينات B والحديد والمنجنيز والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم ،وذلك وفقا لموقع " health ".

يستخدم فى الطب البديل لعلاج الكثير من الأمراض فى الجسم، ومن أبرزها:

1. ضغط الدم

البنجر غنى بالنترات، التى يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يوسع الأوعية الدموية، ويحولها إلى مسارات فائقة السرعة لسريان الدم الغنى بالمغذيات والأكسجين، وهو ما يعنى دوران جيد للدورة الدموية فى الجسم، وانخفاض ضغط الدم.



ضغط الدم

2 يقلل من مخاطر أمراض القلب

البنجر غنى بمواد نباتية تسمى البيتين، وتساهم هذه المواد فى خفض مستويات الدم من مادة الهوموسيستين، والتى تمثل خطورة فى حالة انتشارها بمستويات عالية فى الدم على الإصابة بأمراض الشريان وأمراض القلب.

3

تحسين نشاط الخلايا العصبية المغزية للمخ..

يحتوى البنجر على أكسيد النيتريك الذى يخفف ويوسع الأوعية الدموية فى الجسم، مما يزيد من تدفق الدم إلى المخ، وبالتالى عمل المخ بصورة أفضل، والعمل على نشاط الخلايا العصبية، مما يساعد على زيادة التركيز والتنظيم فى حياتهم والاهتمام بأدق التفاصيل مقارنة بغيرهم .

4 تقليل دهون الكبد..

يحتوى البنجر على حمض البيتين، وهو حمض أمينى يمكن أن يساعد فى منع وتقليل تراكم الدهون فى الكبد، ، كما أنه يقلل نسبة الكوليسترول فى الدم ، ويقلل من أى تورم أو زيادة فى حجم الكبد ، وتعتبر وظيفة الكبد هى تنظيف الدم و"التخلص من السموم" من الجسم .