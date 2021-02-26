تعرف على أكثر 10 أطعمة غنية بالبوتاسيوم.. منها البطاطس والألبان

كتبت فاطمة خليل

البوتاسيوم من العناصر الغذائية الضرورية لصحتك، فهو معدن يلعب دورًا مهمًا في وظيفة القلب والكلى والعضلات والأعصاب، كما يمكن أن يؤدي انخفاض البوتاسيوم إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى وحتى سحب الكالسيوم من عظامك، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 10 أطعمة غنية بالبوتاسيوم يمكنك إضافتها لنظامك الغذائي، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وقليلة الصوديوم قد تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية".

على الرغم من أهميته، لا يحصل الكثير من الناس على البوتاسيوم من نظامهم الغذائي كما ينبغي في الواقع.

كم يجب أن تحصل على البوتاسيوم؟



الهدف الموصى به هو 2600 ملليجرام يوميًا للنساء و 3400 ملليجرام يوميًا للرجال.

أوصت الإرشادات الأقدم بـ 4700 ملليجرام يوميًا ، لكن الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب قامت بتحديث الرقم في عام 2019. لذلك أصبح من السهل الآن الحصول على جرعتك اليومية من البوتاسيوم.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم



1. البطاطس



تحتوي البطاطس المخبوزة المتوسطة مع القشر على أكثر من 900 ملليجرام من البوتاسيوم.

2. البقوليات



الفاصوليا مصدر جيد للبوتاسيوم، تحتوي الفاصوليا البيضاء على حوالي 600 ملليجرام لكل نصف كوب

يعتبر فول الصويا والعدس أيضاً مصادر جيدة للبوتاسيوم.

3. العصائر



غالبًا ما يتناول الناس الفاكهة الكاملة بدلاً من العصائر لأن الفاكهة الكاملة مصدر جيد للألياف لكن لا تستبعد العصير تمامًا.

يحتوي كل من عصير الخوخ والجزر على كمية كبيرة من البوتاسيوم: حوالي 689 ملليجرام لكوب من عصير الجزر وأكثر من 700 ملليجرام لنفس الكمية من عصير البرقوق.

يعتبر عصير البرتقال وعصير الرمان أيضًا من اختيارات جيدة، يحتوي كل منهما على حوالي 500 ملليجرام لكل كوب.

4. المأكولات البحرية



تحتوي الأسماك الشعبية مثل السلمون والماكريل والهلبوت والتونة والنهاش على أكثر من 400 ملليجرام من البوتاسيوم في 85 جرام فيليه.

5. الخضروات الورقية



يحتوي نصف كوب من السبانخ المطبوخة على ما يصل إلى 400 ملليجرام من البوتاسيوم ونفس الكمية من البنجر تحتوى على أكثر من 600 ملليجرام.

6. الألبان



منتجات الألبان مصدر كبير للكالسيوم ومصدر رائع للبوتاسيوم أيضًا.

كوب واحد من الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم يحتوي على حوالي 350 إلى 380 ملليجرام من البوتاسيوم.

والزبادي العادي سيكفيك أكثر من 500 ملليجرام لكل كوب (ناهيك عن البروتينات والبروبيوتيك الصحي).

7. الطماطم



يوفر كوب من الطماطم المقطعة أكثر من 400 ملليجرام من البوتاسيوم ، بينما يوفر كوب من عصير الطماطم أو هريس الطماطم أكثر من 500 ملليجرام.

يعتبر معجون الطماطم المركز أكثر ثراءً بالمعادن، حيث يحتوي على أكثر من 650 ملليجرام لكل ربع كوب.

8. الموز



قد تكون هذه الفاكهة الصفراء أشهر مصدر للبوتاسيوم في الواقع ، تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 422 ملليجرام.

9. فواكه أخرى



ليس الموز الفاكهة الوحيدة المليئة بالبوتاسيوم تحتوي كل من الشمام والتمر والنكتارين والبرتقال على أكثر من 250 ملليجرام لكل نصف كوب كما يعد الخوخ المجفف والمشمش والخوخ والزبيب مصادر جيدة أيضًا.

10. الأفوكادو



نصف كوب من الأفوكادو الكريمي يحتوي على حوالي 364 ملليجرام من البوتاسيوم.