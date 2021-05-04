شاهد المراكز التكنولوجية بالبحيرة تستقبل طلبات المواطنين للحصول على تراخيص البناء بعد عودتها

شهد المركز التكنولوجى التابع لمجلس مدينة كفر الدوار بالبحيرة بدء تطبيق منظومة التراخيص الجديدة للبناء.

وتوافد عدد من المواطنين منذ الصباح الباكر على مقر المركز التكنولوجى لتقديم طلباتهم والاستفسار عن اهم شروط التقديم.

عدسة اليوم السابع رصدت خلال بث مباشر بدء تطبيق منظومة التراخيص الجديدة بمدينة كفر الدوار وهى المدينة الوحيدة التى تم اختيارها من مدن ومراكز محافظة البحيرة ليتم تكليف المنظومة الجديدة فى إطارها التجريبى.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد اعلن عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك لمدة شهرين.

واكد وزير التنمية المحلية، إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب بالاضافة الى رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.