اليوم السابع
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جماهير المحلة تستوقف المدير الفني للغزل وتحتفل معه بالفوز على الأهلي.. فيديو

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:04 ص
جماهير المحلة تستوقف المدير الفني للغزل وتحتفل معه بالفوز على الأهلي.. فيديو
كتب مصطفى عادل _ عمر مراد

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استوقف العشرات من جماهير غزل المحلة، الكابتن خالد عيد المدير الفني للفريق، أمام بوابة الاستاد تعبيرا عن فرحتهم بالفوز الغالي على النادي الأهلي بهدف نظيف، واستوقف المشجعين الكابتن خالد عيد، والتفوا حول سيارته، وظلوا يرددون هتافات: شكر للمدير الفني واللاعبين.
 
 
وكان قد واصل فريق الأهلي العروض السيئة والترنّح محليا، بعدما خسر من غزل المحلة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما، مساء الاثنين، باستاد المحلة، في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.
 
وسجل هدف الغزل، أشرف سيد في الدقيقة 35، وبهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة، ويبقي في المركز الثاني، فيما يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 27 نقطة، ويرتفع المركز الثامن، ويواصل الأهلي نزيف النقاط، بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله، وكان قد خسر منذ 3 جولات أمام سموحة بهدف مقابل هدفين.
 
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هدف المحله

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