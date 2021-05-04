وكشف مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، أنه بالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون "مستحيلة" بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان، 30 يوما، ويكون يوم العيد، بحسابات الفلك، الخميس 13 مايو. وفق صحيفة "الإمارات اليوم".

وأشار المركز، وفق الصحيفة الإماراتية، إلى أن الدول التي بدأت شهر رمضان الأربعاء الموافق 14 أبريل، ستتحرى هلال العيد الأربعاء الموافق 12 مايو، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

وقال عودة: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال الأربعاء الموافق 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية فى آسيا وأوروبا.

في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية".

وأضاف: "من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول الخميس الموافق 13 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون الجمعة الموافق 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.