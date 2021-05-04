تعرف على سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-5-2021

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-5-2021، أمام الجنيه المصرى، فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.78 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.75 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار، فى حين انخفص صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لبيانات البنك الأهلى المصرى لـ 48.99 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.04 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية اليوم الرسمية. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.86 جنيه للشراء. 18.86 جنيه للشراء.

19.98 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.78 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.75 جنيه.

18.95 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.04 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.78 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة 18.79 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.76 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.80 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.74 جنيه للشراء. 18.74 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.