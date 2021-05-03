أسعار العملات اليوم الإثنين 3-5-2021 بالبنوك

كتبت : سماح حمدى

واصلت أسعار العملات اليوم الإثنين 3-5-2021، استقراراها أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار، كما واصل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه استقرارا عند 18.75 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى 49.04 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من الخميس الماضى الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 وفقا لقرار البنك المركزى

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم، استقراراه أمام الجنيه المصرى،، حيث ثبت فى البنك الأهلى المصرى عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.75 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.54 جنيه للشراء، 21.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 49.04 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.