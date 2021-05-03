سعر اليورو يستقر اليوم الاثنين 3-5-2021

وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة ىالرسمية بالبنوك اعتبارا من الخميس الماضى الموافق 29 أبريل وحتى الاثنين الموافق 3 مايو، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، كما ثبت سعر اليورو مسجلا 18.75 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.54 جنيه للشراء، 21.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.86 جنيه للشراء.