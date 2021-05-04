تعرف على أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى وتأثيراته على النساء

يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي شائعًا، حيث يؤثر بشكل أساسي على المفاصل السليمة للجسم عندما يهاجم جهاز المناعة لدينا عن طريق الخطأ خلايا الجسم، وهنا نكشف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وأثره على النساء، بحسب موقع "only my health".
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض يصيب المفاصل، وبالتالي يمكن أن يصاب المفاصل الرئيسية أو الأصغر أيضًا تشمل الأعراض: الحمى، وجفاف في العيون، والإحساس بالوخز مع ألم المفاصل.
التهاب المفاصل الروماتويدي للنساء
ما مدى خطورة التهاب المفاصل الروماتويدى عند النساء؟
يعد التهاب السائل الزليلي الموجود في تجويف المفصل السبب الرئيسي للألم المصاحب لالتهاب المفاصل الروماتويدي، بشكل عام، فإن فرص إصابة النساء بأمراض المناعة الذاتية هي أكثر بكثير من الرجال بشكل عام، هذا المرض يصيب النساء أكثر بثلاث مرات من الرجال.
يسبب التهاب المفاصل ركبًا أو أصابع مؤلمة ومتورمة لا يمكن تجاهلها نظرًا لأنه مرض مرتبط بالمناعة.
التعامل مع التهاب المفاصل مؤلم وصعب:
تزداد أهمية توخي الحذر عند النساء، خاصة في الوقت الذي تكون فيه التغيرات الهرمونية أكثر في الجسم، على سبيل المثال، أثناء الحمل وبعده، أو بعد الأربعينيات والخمسينيات، عندما يقترب سن اليأس، الوقاية هي دائمًا أفضل طريقة.
التهاب المفاصل الروماتويدي للنساء
الاحتياطات الموصى بها التي يمكن للمرء اتخاذها:
تشمل الاحتياطات أن تكون نشيطًا بدنيًا، أي أن تمارس الرياضة بانتظام في الواقع ، ينصح الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي بممارسة أنواع مختلفة من التمارين للحفاظ على نشاط المفاصل، إلى جانب ذلك، فإن الحفاظ على الوزن واتباع نظام غذائي صحي مفيد دائمًا.
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