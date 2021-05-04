تعرف على أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى وتأثيراته على النساء

كتب - محمود جلال

يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي شائعًا، حيث يؤثر بشكل أساسي على المفاصل السليمة للجسم عندما يهاجم جهاز المناعة لدينا عن طريق الخطأ خلايا الجسم، وهنا نكشف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وأثره على النساء، بحسب موقع "only my health".

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض يصيب المفاصل، وبالتالي يمكن أن يصاب المفاصل الرئيسية أو الأصغر أيضًا تشمل الأعراض: الحمى، وجفاف في العيون، والإحساس بالوخز مع ألم المفاصل.



التهاب المفاصل الروماتويدي للنساء