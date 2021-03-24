كيف يساعد زيت الأفوكادو والزيتون فى تخفيف آلام التهاب المفاصل؟

كتبت مروة هريدى

يؤثر الألم الناتج عن التهاب المفاصل على حياة الشخص، ويعتبر التهاب المفاصل الروماتويدى هو أحد أنواع التهاب المفاصل، ولا يدرك الكثير من الناس أن استخدام زيوت طهى معينة يمكن أن يساعد أو يعيق الحالة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

من جانبها، تقول سارة هاس، أخصائية التغذية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية فى ولاية شيكاغو الأمريكية، إن بعض زيوت الطهى يمكن أن تساعد فى منع حالات الالتهاب مثل التهاب المفاصل الروماتويدى، حيث توصى باستخدام زيت الأفوكادو، فهو ذلك الزيت الأخضر الباهت غنى بالدهون الأحادية غير المشبعة والتى يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن زيت الأفوكادو له تأثير مضاد للالتهابات، وتوصى أخصائية التغذية سارة هاس ببعض الزيوت الأخرى التى لها تأثير زيت الأفوكادو فى تخفيف الالتهابات، على النحو التالى:

- زيت الزيتون

يحتوى زيت الزيتون أيضًا على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والمركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

- زيت الجوز

هذا الزيت غنى بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة بما فى ذلك حمض ألفا لينوليك، حيث يمكن لهذه الأحماض الدهنية أيضًا أن تخفض مستويات بروتين سى التفاعلي وهو مقياس للالتهاب على مستوى الجسم.

فى الوقت ذاته، توصى خبيرة التغذية الأمريكية بضرورة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام كعلاج طبيعى لالتهابات المفاصل، وقد ثبت أن السباحة تساعد بشكل خاص على علاج التهاب المفاصل الروماتويدى.

- كيفية علاج التهاب المفاصل الروماتويدى

هناك عدة طرق مثبتة للتخفيف من الأعراض الناتجة عن التهاب المفاصل الروماتويدى وتحسين نوعية الحياة، حيث وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل (AF)، فإن اتباع نظام غذائى متوازن وصحى يساعد على تعزيز عافية الجسم من خلال الحفاظ على وزن صحى الذى يُعد أمرًا أساسيًا للتحكم فى التهاب المفاصل لأنه يخفف الضغط الواقع على المفاصل نتيجة زيادة الوزن.