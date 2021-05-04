تحرير 43 محضر إشغال طريق وغرامات كمامة لـ34 مواطنا فى حملات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، لتحقيق الانضباط العام ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقاد الحملات إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة اسنا، ونائب مأمور مركز شرطة اسنا المقدم سعيد الحسيني، ونائب رئيس مركز اسنا عبد الرحيم طايع، حيث أسفرت المجهودات عن ضبط عدد 15 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة "50 جنيه"، كما تم تحرير 17 محضر إشغال طريق، و3 محاضر بائع متجول، و6 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 21 إزالة إدارية، وتحرير 20 محضر مضبوطات متنوعة، حيث شارك في الحملة كل من النقيب محمد فتحي شرطة المرافق، والعقيد طاهر الفخراني رئيس مرور اسنا، والنقيب محمود صلاح والنقيب أحمد كمال والنقيب طلعت من شرطة المسطحات.

فيما قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ورفع الاشغالات، في مناطق شارع كورنيش النيل والممشى السياحي وميدان صلاح الدين وشارع التليفزيون بمدينة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، لتحقيق الانضباط العام ومتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر إشغال طريق، و11 بائع متجول، و9 نظافة عامة، و4 محضر شيشة وضبط 28 شيشة، و19 تصالح كمامات، و25 مضبوطات متنوعة، و49 إزالات ادارية، حيث شارك بالحملة العميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد بهاء أبو عايد وكيل الإدارة، والنقيب محمد عبد الحكيم معاون أول مباحث المرافق، والنقيب شاذلي صابر والنقيب محمد فريد، ومسئولى مجلس مدينة الأقصر.