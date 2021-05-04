بايدن يبحث مع ولى عهد أبو ظبى المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وأهمية دفع الجهود الدولية في هذا المجال إلى الأمام، في ضوء نتائج والتزامات قمة القادة حول المناخ التي عقدت مؤخرا.
بايدن يبحث مع ولى عهد أبو ظبى المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشتركالثلاثاء، 04 مايو 2021 11:33 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن
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بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.
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