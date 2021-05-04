التحقيقات تكشف كيفية حل لغز اختفاء 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط عاطل، فى سرقة مبلغ 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف، حيث تبين أن المتهم خطط لسرقة مكتب البريد قبل عدة أيام من تنفيذ الجريمة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم راقب تحركات الموظفين ومواعيد الحضور والانصراف، بعدها وضع خطة تقوم على انتظار خلو المكتب من العاملين، ومغافلة الأمن، لكسر باب مكتب البريد وسرقة المبالغ المالية التى علم باحتفاظ العاملين بها فى الداخل وعدم توريدها للمكتب الرئيسى.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تمكن فى ساعة متأخرة من الليل من كسر باب المكتب، واستولى على مبلغ 800 ألف جنيه، وفر هاربًا من مسرح الجريمة، وفى صباح اليوم اكتشف العاملون اختفاء المبلغ فأبلغوا رجال الأمن.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمكتب، وبعد إجراء التحريات اللازمة اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبعد تكثيف التحريات تبين أنه وراء الواقعة، وبعد تحديد مكانه خرجت قوة أمنية لضبطه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد إعداد كمين له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.