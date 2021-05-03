6 تمارين منزلية يمكنك القيام بها أثناء التعافى من كورونا

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يكون التعافي من فيروس كورونا عملية طويلة وبطيئة لأنها لا تنطوي فقط على استقرار صحة رئتيك ولكن صحتك الجسدية بشكل عام، ورغم أن التعافي يحتاج إلى راحة جسمك، لكن يجب الحفاظ على قليل من النشاط البدني، لصحة جهاز المناعة، ولا يجب أن ترهق جسمك بالتمارين العنيفة والتمارين المكثفة لكن يمكن عمل تمارين بسيطة للتأكد من النشاط البدني دون إرهاق، في هذا التقرير جمعنا لكم تمارين بسيطة للتعافي من كورونا وتقوية المناعة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

تمارين منزلية للتعافي من كورونا



إليك بعض التمارين المنزلية السهلة التي يمكنك القيام بها أثناء التعافي من كورونا.

تمرين المشي ضروري



المشي نشاط بدني سهل ولكنه فعال، يمكنك المشي في غرفتك من حين لآخر.

تمرين تحريك القدم أثناء الجلوس



إذا كنت غير قادر على أداء التمارين الصعبة، يمكنك الجلوس على كرسي ورفع ركبتيك بالتناوب.

رفع الساق جالسًا



اجلس طويلًا وارفع قدمك لتقويم ساقيك استمر لمدة 2-3 ثوان وكرر الأمر نفسه مع القدم الأخرى.

تمرين الجلوس والوقوف



ضع يديك على مساند الذراعين في الكرسي وادفع نفسك لأعلى إلى وضع الوقوف ثم العودة إلى وضعية الجلوس، تأكد من أن الكرسي آمن للاستخدام.

تمرين إصبع القدم



اجلس على كرسي وارفع أصابع قدميك مع ملامسة كعبيك للأرض كرر التمرين 10-20 مرة.

تمرين رفع الساق الجانبية



قف في وضع مستقيم ومدد وارفع ساقك اليسرى إلى الجانب كرر نفس الشيء على الجانب الآخر.

تمارين التنفس



أثناء فترة التعافي، قم ببعض تمارين التنفس، لأنها ستعزز جهازك التنفسي.