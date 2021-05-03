اليوم السابع
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55.7 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة بسوهاج ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 03 مايو 2021 06:00 م
55.7 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة بسوهاج ضمن "حياة كريمة" مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة
سوهاج محمود مقبول

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أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم البدء في أعمال تنفيذ مشروعات صرف صحى قرية الصفيحة بمركز طهطا بتكلفة اجمالية تبلغ 55.7 مليون جنيه لتخدم 14400مواطن.

وأوضح رئيس مياه سوهاج ، أنه تم الانتهاء من استلام موقع محطة الرفع التى تبلغ طاقتها التصميمية 23328 متر مكعب لكل يوم  وكذلك تم البدء فى مد شبكات الانحدار التى تبلغ اطوالها 9785 متر وخط الطرد بقطر 500 ملى متر بطول 6550 متر وأنه بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن 30% على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى نوفمبر من العام الجارى.

 
مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (1)
مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (1)

مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (2)
مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (2)

مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (3)
مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (3)

مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (4)
مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (4)

مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (5)
مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (5)

مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (6)
مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (6)

مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (7)
مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة (7)
 

حياه كريمه

حياه كريمه فى سوهاج

اخبار مصر

قريه الصفيحه

مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة

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