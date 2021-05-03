55.7 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الصفيحة بسوهاج ضمن "حياة كريمة"

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم البدء في أعمال تنفيذ مشروعات صرف صحى قرية الصفيحة بمركز طهطا بتكلفة اجمالية تبلغ 55.7 مليون جنيه لتخدم 14400مواطن.

وأوضح رئيس مياه سوهاج ، أنه تم الانتهاء من استلام موقع محطة الرفع التى تبلغ طاقتها التصميمية 23328 متر مكعب لكل يوم وكذلك تم البدء فى مد شبكات الانحدار التى تبلغ اطوالها 9785 متر وخط الطرد بقطر 500 ملى متر بطول 6550 متر وأنه بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن 30% على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى نوفمبر من العام الجارى.