15معلومة مهمة عن مشروع الطاقة الشمسية الجديد بأسوان

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 15 معلومة عن هذا المشروع العملاق:

1- مشروع الطاقة الشمسية يقع فى منطقة بنبان الصحراوية بمحافظة أسوان أقصى جنوب مصر

2- تم اختيار منطقة المشروع وفقاً للدراسات والأبحاث التى أجرتها وكالة ناسا وتحديد هذه المنطقة كأكثر المناطق سطوعاً للشمس فى مصر

3 - يعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة فى مصر والشرق الأوسط

4 - نجح المشروع مؤخرا فى إدخال نحو 1465 ميجا وات إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها

5 - ساهمت 32 شركة بمشروع الطاقة الشمسية فى إنتاج الطاقة

6 - المشروع فى انتهائه سيصل إنتاجه إلى 2050 ميجا وات من الطاقة

7- يعادل إنتاج المشروع ما ينتجه السد العالى من طاقة تقدر بنحو 2100 ميجا وات، ويمكن وصف مشروع الطاقة الشمسية بـ"سد عال جديد" على أرض أسوان

8- المشروع سيتيح لمصر تصدير الطاقة خارجياً سواء للقارة الأفريقية أو لعدد من الدول العربية

9- يضم المشروع أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

10- تصل إجمالى الاستثمارات بالمشروع إلى نحو 2 مليار دولار

11- ساهم المشروع فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

12- هناك تنسيق مستمر بين محافظة أسوان ومسئولى البنك الدولى والشركات الاستثمارية المنفذة للمشروع بتخصيص نسبة من الاستثمارات للتنمية المجتمعية المحيطة بالمشروع

13- تم تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى "أسوان القاهرة" فى المسافة المواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمسافة 9 كيلو متر وبتكلفة 60 مليون جنيه

14- جار إنشاء منطقة خدمات متكاملة يستفيد منها المشروع علاوة على أهالى بنبان والقرى المجاورة

15- هناك دراسة للاستفادة من العمالة المدربة وغير المنتظمة التى كانت تعمل فى مرحلة إنشاء المحطات الشمسية فى مشروعات مستقبلية مماثلة



مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان (1)



مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان (2)



مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان (3)



مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان (4)



مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان (5)



مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان (6)



مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان (7)



مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان (8)



مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان (9)