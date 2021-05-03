مصادرة شيش وتحرير مخالفات لمقاهى ومحال تجارية لمخالفتها إجراءات كورونا بالدقهلية.. صور

الدقهلية _ فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على متابعة أعمال الحملات التفتيشية والرقابية للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لمتابعة إلتزام المقاهي والكافيهات والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، التى إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة وصحة وحياة الجميع، وذلك للتأكد من تنفيذ كافة الضوابط الموضوعة بالمقاهي والمطاعم للحد من فيروس كورونا.

حيث أسفرت جهود الحملات، وفق بيان اليوم الاثنين، عن مصادرة عدد من الشيش ببعض المقاهى، وذلك لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة وقررات المحافظة الصادرة في هذا الشأن، وعدم الإلتزام بترك مسافة مناسبة من جميع الإتجاهات حول مقاعد مرتادي تلك الأماكن.

وفى ذات السياق أكد محافظ الدقهلية، أن الحملات يومية ومستمرة للتأكيد الإلتزام بالتباعد الإجتماعي، والتأكد من إرتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الإلتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، وإستخدام الأدوات أحادية الإستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه بتلك المنشآت حرصا على سلامة الجميع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة تفعيل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والضوابط، التى إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



الشيش المضبوطة خلال الحملات (1)



الشيش المضبوطة خلال الحملات (2)



الشيش المضبوطة خلال الحملات (3)



الشيش المضبوطة خلال الحملات (4)



جانب من الحملات على المقاهى المخالفة لقررات الحكومة (1)



جانب من الحملات على المقاهى المخالفة لقررات الحكومة (2)



جانب من الحملات على المقاهى المخالفة لقررات الحكومة (3)



جانب من الحملات على المقاهى المخالفة لقررات الحكومة (4)



جانب من الحملات على المقاهى المخالفة لقررات الحكومة (5)



جانب من الحملات على المقاهى المخالفة لقررات الحكومة (6)