ما الذى يسبب تراكم السوائل فى الرئتين؟ كل ما تريد معرفته عن الوذمة الرئوية

كتب - محمود جلال

الوذمة الرئوية هى حالة صحية تسبب تراكم الكثير من السوائل في الرئتين، وفيها يتجمع السائل في الأكياس الهوائية في الرئتين ما يجعل التنفس صعبًا، يمكن أن تؤدي الوذمة الرئوية أيضًا إلى الوفيات في بعض الحالات، كما تتحسن الحالة إذا تم علاجها في الوقت المحدد، وفى التقرير التالي نرصد أعراض وأسباب وطرق تشخيص وعلاج الوذمة الرئوية، بحسب موقع "only my health".

ما أعراض الوذمة الرئوية؟

يمكن أن تحدث علامات وأعراض الوذمة الرئوية فجأة أو تتطور تدريجيًا مع مرور الوقت، وتتنوع الأعراض من صعوبة في التنفس، إلى سعال مع الدم، وخفقان، وجلد بارد ورطب، وشفاه مزرقة، واختناق، وقلق، وأرق، وصداع فى الرأس، وسعال جاف، وألم صدر، وتسارع فى ضربات القلب.



أعراض الوذمة الرئوية