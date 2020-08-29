كيف تحمى نفسك من الوذمة الرئوية "حاول تضحك"

كتبت نهير عبد النبى

لا يفكر الكثيرون في مدى أهمية رئتينا حقًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحتنا وقوتنا. الحقيقة أن الرئتين مثل باقي الجسم ، تحتاجان أيضًا إلى عناية ورعاية يومية، وتعتبر الوذمة الرئوية من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون حيث يتراكم السوائل فى الرئتين، وفيما يلي 8 أشياء يمكنك القيام بها للحفاظ على صحة رئتيك ومنع الوذمة الرئوية وأمراض الرئتين الأخرى وحسب ما ذكره موقع simplyhealth فهى:

1: التنفس الحجابي

أحد الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على عمل الرئتين بشكل صحيح هو ممارسة بعض تقنيات التنفس البسيطة، ويمكن استخدام هذه التقنيات من قبل الأشخاص الذين طوروا مشاكل في الرئة تتعلق بالتهاب الشعب الهوائية المزمن والوذمة الرئوية وانتفاخ الرئة والربو.

يمكن للأفراد الأصحاء استخدام هذه الأساليب للمساعدة في منع حدوث هذه الأمراض. يتضمن التنفس الحجابي إدراك عضلات الحجاب الحاجز، وعضلات الحجاب الحاجز هي التي تفصل الأعضاء الموجودة في البطن عن الرئتين. ركز على خفض الحجاب الحاجز وأنت تأخذ نفسًا عميقًا، سيوفر لك هذا شهيقًا أعمق. يمكن أن يساعد القيام بذلك بانتظام على زيادة قدرة الرئتين.

2:التنفس العميق

طريقة واحدة لتقريب رئتيك من الوصول إلى طاقتها الكاملة هي ببساطة التنفس بعمق. عندما تبدأ في الاستنشاق ، سترغب في أن تكون واعياً للبطن، تأكد من أنك على دراية بانخفاض الحجاب الحاجز، قم بتوسيع الضلوع للسماح لها بالفتح كما لو كانت أجنحة.

بعد ذلك ، اسمح للجزء العلوي من الصدر بالتمدد والرفع أخذ بعض الوقت كل يوم لأخذ بعض الأنفاس العميقة يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لصحة رئتيك، لا يقتصر دور التنفس العميق على شد الرئتين وجعلهما تعملان بجهد أكبر ، بل إنه يزود الجسم أيضًا بدفعة أكسجين. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لصحتك بعدة طرق.

3:عد الانفاس

هناك طريقة أخرى لزيادة قوة رئتيك وتقليل خطر الإصابة بالوذمة الرئوية وهي ببساطة عد أنفاسك و للقيام بذلك ، ستحتاج أولاً إلى حساب المدة التي يستغرقها أحد أنفاسك الطبيعي

أولاً ، عد عند الشهيق والزفير بانتظام، بمجرد أن تعرف أين يكمن تنفسك المنتظم على المقياس الرقمي ، يمكنك بعد ذلك عد أنفاسك بنية، خذ شهيقًا وعد إلى خمسة على الأقل. ثم ازفر مع العد لخمسة أيضًا. هذا يسمح لك بالتركيز على تنفسك وسيساعد على زيادة قدرة الرئتين.

بمجرد أن تتنفس بشكل مريح حتى تصل إلى خمسة من خمسة وخمسة ، قم بزيادة العد بواحد. استمر في إضافة العد حتى تشعر بالراحة مع مقدار الوقت الذي يستغرقه كل من ملء وتفريغ الرئتين.

4:الترطيب

عندما يتعلق الأمر بصحة الجسم بشكل عام ، فإن الحصول على كمية كافية من الماء هو أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها، البقاء رطبًا ليس فقط صحيًا لرفاهيتك العامة ، ولكنه مهم أيضًا للرئتين.

يساعد تناول السوائل على مدار اليوم في الحفاظ على رقة بطانات الرئة المخاطية. عندما تظل البطانة رقيقة ، ستعمل الرئتان بشكل أفضل، عندما لا يكون جسمك رطبًا بشكل صحيح ، يمكن أن يسبب العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك الوذمة الرئوية، لهذا السبب من المهم التأكد من أنك تشرب الكثير من الماء طوال اليوم.

يمكن أن يساعد النشاط المعتدل المنتظم الرئتين أيضًا، عندما تزيد من النشاط الذي تقوم به طوال اليوم ، فإنك ستنجز ثلاثة أشياء في وقت واحد ، قلب سليم ، ورئتين سليمتين ، وستكون في مزاج عام أفضل.

5: الضحك

هل سمعت من قبل أن الضحك هو أفضل دواء؟ هناك بعض العلم وراء هذا القول حيث أن الضحك مفيد جدًا لجسمك ، لا يقتصر دور الضحك على تحسين مزاجك بشكل عام فحسب ، بل يساعد أيضًا في تمرين عضلات البطن. يمكن أن يساعد عمل عضلات البطن بانتظام في تحسين قدرة الرئتين.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الضحك في تنظيف الرئتين لأنه يجبر بعض الهواء الفاسد الموجود في الرئتين بالفعل ويسمح بدخول المزيد من الهواء النقي إلى الرئتين. عندما تضحك تتوسع الرئتان ويتسع الهواء النقي لدخول مناطق مختلفة من الرئتين.

إذا كنت تبحث عن طريقة ممتعة للمساعدة في منع الوذمة الرئوية بالإضافة إلى مشاكل التنفس والصحة الأخرى في الرئتين ، فحاول الضحك بشكل متكرر.