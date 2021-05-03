قلعة قايتباى بلا زوار لأول مرة فى شم النسيم.. وغلق 66 شاطئا بالإسكندرية

قدم "اليوم السابع"، فيديو لايف حول خلو كورنيش الإسكندرية والمتنزهات وساحة قلعة قايتباى من الزوار فى يوم شم النسيم مع استمرار إغلاق لـ 66 شاطئا وحديقة الحيوان والمتنزهات فى الإسكندرية، لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا مع استقبال قلعة قايتباى الزائرين وفق إجراءات احترازية مشدة وبقدرة استيعابية 25%.
وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بجولات تفقدية موسعة على الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة للتأكد من الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع احتفالات شم النسيم، ومنع أي تجمعات محتملة للمواطنين، ومنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية.
جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة.
وأكد الشريف أن المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية والتنسيق مع المديريات المعنية. وأضاف أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية.
وأشار أنه تم غلق الحدائق والمتنزهات إغلاقا كاملا بالإضافة إلى غلق جميع شواطئ المحافظة البالغ عددها 66 شاطئًا تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن القيام بتنفيذ حملات موسعة وبشكل دوري.
قلعة قايتباى بلا زوار فى شم النسيم (1)
قلعة قايتباى بلا زوار فى شم النسيم (2)
قلعة قايتباى بلا زوار فى شم النسيم (3)
قلعة قايتباى بلا زوار فى شم النسيم (4)
قلعة قايتباى بلا زوار فى شم النسيم (5)
قلعة قايتباى بلا زوار فى شم النسيم (6)
قلعة قايتباى بلا زوار فى شم النسيم (7)
قلعة قايتباى بلا زوار فى شم النسيم (8)
قلعة قايتباى بلا زوار فى شم النسيم (9)
قلعة قايتباى بلا زوار فى شم النسيم (10)
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