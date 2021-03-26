وقال مسؤولون هنود - وفقا لقناة (إن دي تي في) الهندية اليوم /الجمعة/ - إنه تم نقل نحو 70 مريضا من مستشفى "صن رايز"، التي تقع في الطابق الرابع بأحد مراكز التسوق في مومباي، إلى مستشفيات أخرى بالمدينة.



وأوضح رئيس وزراء ولاية "ماهاراشترا" أوداف تاكيراي، أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق بدأ في إحدى محلات مركز التسوق وليس في المستشفى نفسها، مشددا على أنه سيجري معاقبة المسؤولين عن وقوع الحادث.



وتم الإبلاغ عن وقوع حريق في حوالي الساعة (12:30) من صباح اليوم بالتوقيت المحلي حيث تم الدفع بـ22 سيارة إطفاء لإخماد الحريق.



من جهته .. قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يقوم بزيارة إلى بنجلاديش تستغرق يومين - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة - إنه يشعر بالألم بسبب الأرواح التي فقدت جراء الحريق في مستشفى بمومباي، وإنه يدعو بالشفاء للمصابين.



ويأتي الحريق في الوقت الذي تشهد فيه مدينة مومباي ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.