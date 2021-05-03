شم النسيم باللون الأخضر.. البصل والخيار والجرجير لا غنى عنهم بجانب الفسيخ

كتبت مروة هريدى

يقبل عشاق الفسيخ والرنجة على تناول الأطعمة الشهية ذات المذاق الخاص فى يوم شم النسيم من كل عام، ولكن نظرًا لاحتواء تلك الأطعمة على نسبة عالية من الأملاح بما يضر صحة الجسم، فلابد من الإلتزام بعدة خطوات عند تناول الفسيخ والرنجة، فبجانب شرب الكثير من الماء والعصائر الطبيعية قبل وبعد تناولها لطرد الأملاح والسموم وتنظيف الكلى، لابد من إدراج مجموعة من الخضروات الورقية على السفرة أثناء تناول الفسيخ والرنجة لما لها من فوائد صحية أهمها تحسين وظائف الجهاز الهضم بعد تناول الفسيخ والرنجة.

ووفقًا لما ذكره موقع "فوود تى في"، فإن تناول الخضروات والفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ والكنتالوب والخيار والخس، مفيد جدًا بجانب الفسيخ والرنجة لتحسين الهضم وطرد الأملاح من الجسم، ولتفادى أى ضرر من تناول الفسيخ والرنجة لابد من إدراج تلك الخضروات على المائدة لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، على النحو التالى:

1- البصل الأخضر

تناول البصل بجانب الفسيخ والرنجة له عدة فوائد منها تقليل خطر التسمم الغذائى من هذه الأسماك، فهو غنى بمركبات مضادة للبكتيريا والتى من شأنها أن تقتل أو تبطئ نمو عدة أنواع من الكائنات الحية الدقيقة المعروفة بأنها تسبب التسمم الغذائي.

2- الخيار

من الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على ترطيب الجسم وتعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد السموم والأملاح خاصة بعد تناول الفسيخ والرنجة.

3- الفلفل

من أهم أنواع الخضروات التي ينصح بتناولها دائما لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتعزز صحة الجهاز المناعى خاصة مع تناول الفسيخ والرنجة.

4- الجرجير

يحتوى الجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات التى من شأنها حماية الجسم من عدوى الأمراض والفيروسات، كما أنه يُعزز الجهاز المناعى.

5- الخس

يحتوى الخس على فيتامين A وC الذى يعمل على تقوية الجهاز المناعى، كما يحتوى على خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات، ويساعد على ترطيب الجسم خاصة بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة.