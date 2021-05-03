الفسيخ الملوث يعرضك للوفاة.. تعرف على أعراض التسمم ومراكز الحصول على المصل

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمود لطفى، أستاذ علاج السموم بكلية الطب جامعة عين شمس، عن أن عادة أكل الفسيخ عادة قديمة، والكثير من المصريين اعتادوا على تناوله يوم شم النسيم، والفسيخ عبارة عن سمك مملح، ويتم صنعه من خلال وضع الكثير من الملح ووضعه في براميل من الخشب، وتكون محكمة الغلق..



لا يمكن التفرقة بين الفسيخ الفاسد والسليم

وقال، إن هذه الطريقة تكون بيئة خصبة لنمو نوع معين من أنواع البكتيريا "اللاهوائية "، والتي تنمو في غياب الهواء، موضحًا إن هذا النوع من البكتيريا يقوم بإفراز نوع من السموم والتي تؤثر على الجهاز العصبى العضلى ما يؤدى إلى ضعف شديد في عضلات الجسم، وقد يصل إلى حدوث شلل بما فيها عضلات الجهاز التنفسي، ما يؤدى إلى الوفاة نتيجة الفشل التنفسي.

وأضاف: أنه لا يمكن التفرقة بين الفسيخ السليم، والفسيخ الفاسد، لأن هذا النوع من السموم ليس له رائحة أو طعم مميز.





الرنجة افضل من الفسيخ

وقال، إن أعراض التسمم تظهر على المريض خلال 12 ساعة إلى 18 ساعة من تناول الفسيخ، وتكون عبارة عن زغللة بالعين، وانتفاخ، وإمساك وصعوبة بالبلع، وقد تتطور الأعراض إلى ضعف بعضلات الجسم، وصعوبة بالتنفس، موضحًا أن هذه الأعراض لا تكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، وقد يحدث في البداية على شكل مغص وميل للقيء.



الفسخ واضراره

وأضاف، أنه في حالة حدوث هذه الأعراض على المريض التوجه فورًا إلى مراكز علاج التسمم بطب عين شمس أو جامعة القاهرة، أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو المراكز المختلفة بالمحافظات، حيث تقوم هذه الأماكن بتوفير المصل المضاد لهذا النوع من التسمم مجانًا رغم إن تكلفة هذا المصل والذى يؤخذ عن طريق الوريد يصل سعره من 70 إلى 80 ألف جنيه، والمريض يمكن أن يحتاج لتناول أمبول واحد أو أمبولين، أو أكثر حسب شدة الحالة لإنقاذ حياته، حيث يعمل المصل على إيقاف عمل هذه السموم.



هل الرنجة افضل ؟

وأشار إلى أنه كلما تم تناول المصل مبكرًا يكون أفضل، ولذلك في حالة الإحساس بأى عرض من هذه الأعراض يتوجه فورا إلى المستشفى، وهذه المراكز مستعدة لاستقبال أى حالة تسمم ناتجة عن الفسيخ، حيث يتم علاج جميع هذه الحالات مجانا وتوفير المصل مجانا للمريض فورا من خلال وزارة الصحة.



التسمم الناتج عن الفسيخ لا يمكن علاجه الا بالمصل

وأكد، أنه يتم التعامل مع المريض فور دخوله مركز السموم، وينصح بعدم تناول الفسيخ، واستبداله بالأسماك المدخنة مثل الرنجة حيث تكون أكثر أمانا، موضحًا أنه لا توجد وسيلة للتفرقة بين السمك السليم والملوث ولا توجد وسيلة أخرى للقضاء على السموم مثل وضع الليمون على الفسيخ أو محاولة طهيه، لأن هذه السموم لا تتاثر إلا بدرجات الحرارة المرتفعة جدا تصل إلى 100 درجة مئوية.

وحذر مرضى الضغط من تناوله، مؤكدًا أن الأسماك المملحة قد تؤدى الى ارتفاع في ضغط الدم ومن الأفضل تجنبها نظرا لمشاكلها المختلفة.