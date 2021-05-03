اليوم السابع
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رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس: نسبة الأكسجين الطبيعى بالدم من 98 إلى 100%

الإثنين، 03 مايو 2021 03:40 م
رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس: نسبة الأكسجين الطبيعى بالدم من 98 إلى 100% نسبة الاكسجين الطبيعى بالدم
كتبت أمل علام

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أكد الدكتور أشرف عقبة، أستاذ ورئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس، أن نسبة الأكسجين في الدم للشخص الطبيعى تتراوح ما بين 98 إلى 100%، أما مريض كورونا فيحدث انخفاض في نسبة الأكسجين بالدم نتيجة الالتهاب الرئوي، أو حدوث جلطات في الشريان الرئوي.

 نسبة الاكسجين الطبيعى بالدم

نسبة الاكسجين الطبيعى بالدم

وأضاف، يمكن لمريض كورونا أن يبقى في المنزل طالما أن نسبة الاكسجين أعلى من 92% سواء بالعلاجات المستخدمة أو استنشاق الأكسجين، موضحًا أن هناك أجهزة قادرة على تكثيف تركيز الأكسجين ويستطيع المريض استخدامها في المنزل.

وأشار إلى أن مصر اكتسبت خبرة كبيرة من التجارب السابقة فى علاج الكثير من الأخرى التى ظهرت مثل أنفلونزا الطيور، مؤكدًا أن علاج الحالات البسيطة يجب أن تتم في المنزل، ولكن تحت الرقابة الطبية لتخفيف الضغط على المستشفيات، مؤكدًا أن الأعراض التنفسية الحادة، ونقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة يجب علاجها في المستشفى.

 


الاكسجين الطبيعى

نسبة الاكسجين الطبيعى

كورونا

فيروس كورونا

نسبة الاكسجين فى مرضى كورونا

العلاج بالمستشفى

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