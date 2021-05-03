اليوم السابع
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الإثنين، 03 مايو 2021 11:40 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية: إصابات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من الـ6 أشهر الأولى من الوباء

الإثنين، 03 مايو 2021 11:00 م
الصحة العالمية: إصابات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من الـ6 أشهر الأولى من الوباء إصابات كورونا حول العالم تتزايد
أ ش أ

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كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم خلال الأسبوعين الماضيين يفوق ما تم الابلاغ عنه خلال الستة أشهر الأولى من الوباء.
 
وقال تيدروس - في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، تمثل الهند والبرازيل أكثر من نصف حالات الأسبوع الماضي، لكن هناك العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم التيالوبا تواجه وضعًا هشًا للغاية.
 
ودعا تيدروس الجميع إلى مواصلة اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية والمشورة الوطنية حول تدابير سلامة الصحة العامة قائلاً "ما يحدث في الهند والبرازيل يمكن أن يحدث في مكان آخر ما لم نتخذ جميعا احتياطات الصحة العامة التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية منذ بداية الوباء، فاللقاحات جزء من الإجابة، لكنها ليست الحل الوحيد".

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