الدراسة عن بُعد فى أمريكا اللاتينية تؤدى لخفض أداء الأطفال الدراسى واستفادتهم

فاطمة شوقى

أدت الفصول الدراسية عن بُعد فى أمريكا اللاتينية بسب وباء كورونا إلى انخفاض أداء أطفال ما قبل المدرسة، والمدراسة الابتدائية ، وخاصة فى الرياضيات ، وفقا لدراسة نشرتها إذاعة "ار بى بى" الكولومبية.

وتأثر 55% من طلاب رياض الأطفال والمدارس الابتدائية فى اكتساب معرفة جديد وراسخة وفقا لتقرير أعدته شركة Kumon كومون المكسيكية.

ووفقا للدراسة ، يستفيد 25% فقط من الطلاب فى امريكا اللاتينية من الفصول الدراسية عن بُعد ، ويحتاج 98% من أطفال ما قبل المدرسة إلى شخص بالغ لمساعدة ودعم أدائهم الاكاديمى ، لذلك من الضرورى تقوية مهاراتهم وتحفيزهم على الدراسة.

قالت دانييلا روساليس ، مديرة Kumon Mexico ، إنه في مرحلة ما قبل المدرسة هو الوقت الأمثل لتعزيز عادة الدراسة وإتقان الرياضيات ، لأنها واحدة من الموضوعات التي تمثل التحدي الأكبر.

وأكد أن أحدث تقرير PISA 2018 وضع المكسيك في آخر الأماكن بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وفقًا للنتائج ، لا يصل نصف الطلاب المكسيكيين إلى مستويات كافية للعمل في المجتمع: 45٪ لا يحققون تعليمًا كافيًا في القراءة ، و 56٪ في الرياضيات و 47٪ في العلوم.

قالت روزاليس إن هذا يمكن عكسه من مرحلة ما قبل المدرسة حيث من الضروري أن يكون لدى الأطفال الأسس لتطوير عادات الدراسة وإتقان الرياضيات.

الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والمستوى الأساسي هم الذين هم في أمس الحاجة إلى تعزيز مهاراتهم الدراسية حيث تم الكشف عن وجود تسرب أعلى من المدرسة في هذه المجموعة بسبب الوباء، وفقا للدراسة.

لهذا السبب ، من مرحلة ما قبل المدرسة ، من الممكن توقع وإعطاء الطفل الأدوات اللازمة لإتقان الرياضيات ، والتي ستفيدهم في مواد أخرى وفي حياتهم المستقبلية لن يكون عائقًا حتى في اختيار مهنة جامعية لديهم شغف بها .